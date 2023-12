Smog: misure confermate a Modena e Reggio Emilia

MeteoWeb

Le misure anti–smog sono confermate per Modena e Reggio Emilia, e proseguono fino a venerdì compreso: il provvedimento, deciso da Arpae lunedì scorso sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, rimane in vigore solo per le 2 province emiliane fino al prossimo giorno di controllo. Oltre ai diesel Euro 5, restano fermi anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della manovra ordinaria: i diesel fino a Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.