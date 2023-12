Smog, a Torino stop ai diesel Euro 5 per due giorni

MeteoWeb

Stop ai veicoli più inquinanti per due giorni a Torino. In base ai dati previsionali di Arpa Piemonte, che evidenziano il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi, scatta domani il livello arancione del semaforo anti-smog, che prevede il blocco dei diesel fino agli Euro 5. Il provvedimento è valido per ora nelle giornate di domani, martedì 19, e mercoledì 20 dicembre, prossimo giorno di controllo.

Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, sempre con orario 8-19. Si fermeranno anche i veicoli che rientrano in questa categoria dotati di dispositivo Move In, in quanto comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione legate al superamento del limite degli inquinanti nell’aria.