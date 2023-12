“Sogno” diventa realtà: la Cina presenta nave di trivellazione, spalancherà le porte del mantello terrestre

MeteoWeb

La Cina ha presentato la sua prima nave di trivellazione oceanica, Mengxiang, progettata per scavare nella crosta terrestre ed esplorare i misteri del mantello. In caso di successo, ciò segnerà la prima esplorazione dell’umanità nel mantello superiore. Secondo quanto riporta il South China Morning Post (SCMP), l’enorme nave, chiamata “Sogno” in cinese, è stata creata dal China Geological Survey insieme a oltre 150 istituti di ricerca e aziende. Rappresenta un passo avanti significativo nelle capacità di trivellazione in acque profonde, con l’obiettivo di raggiungere luoghi dove l’umanità non si è mai avventurata prima.

Secondo SCMP, la nave colossale può trasportare circa 33mila tonnellate di carico e misura 179 metri di lunghezza. La nave può percorrere 15mila miglia nautiche e operare per 120 giorni per scalo. La sua stabilità e struttura sono progettate per resistere ai cicloni tropicali più forti, consentendogli di operare ovunque nelle acque globali. Inoltre, la sua potenza di perforazione è la migliore della sua categoria, con la capacità di raggiungere 11mila metri sotto la superficie del mare.

Tradizionalmente, le attività umane e l’esplorazione scientifica sono state limitate allo strato superficiale della crosta, che ha uno spessore medio di 15mila metri. Sotto la crosta si trova il mantello, uno strato fondamentale che collega la superficie al nucleo. Il confine tra il mantello e la crosta, noto come discontinuità di Mohorovicic, o Moho, rimane l’ultima barriera per l’uomo nell’esplorazione del mantello.

Mengxiang mira a penetrare la crosta e raggiungere il mantello dalla superficie del mare, aprendo una porta sconosciuta per la ricerca scientifica. La perforazione ultraprofonda può aiutare gli scienziati a comprendere la tettonica a placche e le risorse dei fondali marini e potrebbe persino portare alla scoperta di nuove forme di vita.

Secondo la stessa fonte, dall’inizio degli anni ’60, gli scienziati americani hanno cercato di perforare il Moho per raggiungere il mantello, ma l’obiettivo deve ancora essere raggiunto. Tuttavia, i progressi nella tecnologia di perforazione negli oceani profondi hanno fornito preziose informazioni sulla struttura della Terra.

“I campioni di roccia provenienti da pozzi ultra-profondi sono diventati cruciali per comprendere la tettonica a placche, l’evoluzione della crosta oceanica, gli antichi climi oceanici e le risorse dei fondali marini,” ha affermato Li Chun-feng, geologo marino presso il Dipartimento di Scienze Marine dell’Università di Zhejiang, nella Cina orientale.

Inoltre, SCMP ha riferito che mentre Mengxiang è stata recentemente sottoposta a prove testando principalmente il suo sistema di propulsione, i dettagli del carotaggio rimangono avvolti nel mistero. “C’è un divario tra la profondità di progettazione teorica e le operazioni pratiche, l’alta temperatura e la pressione sul fondale marino pongono difficoltà per la perforazione al di sotto dei 7mila metri,” ha affermato Wan Buyan, professore all’Università di Scienza e Tecnologia di Hunan che ha guidato lo sviluppo delle prime attrezzature per trivellazioni marine profonde in Cina ed è un esperto in ingegneria dei fondali marini.