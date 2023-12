Clima, “il Sole e la troposfera controllano la temperatura della Terra”: studio mette a confronto vapore acqueo e CO2

MeteoWeb

“Il Sole e la troposfera controllano la temperatura della Terra” è il titolo di uno studio, pubblicato da H. Douglas Lightfoot (The Lightfoot Institute) e Gerald Ratzer (Professore emerito della McGill University, Canada). La base di questo studio è il flusso di energia dalla troposfera allo spazio e il ruolo che il vapore acqueo e l’anidride carbonica (CO 2 ) svolgono nell’influenzare il flusso. Vengono poi analizzati i profili di radiazione e confrontati con il rapporto tra molecole d’acqua e molecole di CO 2 . “L’esame dei profili di radiazione del vapore acqueo e della CO 2 ha mostrato che la sovrapposizione rendeva praticamente impossibile separare gli effetti del riscaldamento”, si legge nell’abstract dello studio. “Calcolare il rapporto tra le molecole di vapore acqueo e le molecole di CO 2 mediante fisica e chimica comprovate è accurato per separare i singoli effetti del riscaldamento. I risultati di un esame quantitativo mostrano che il vapore acqueo ha un impatto sulla temperatura terrestre da 1.000 a 7.000 volte maggiore rispetto alla CO 2 ”, affermano gli autori dello studio.

“L’effetto di riscaldamento della CO 2 rispetto alla concentrazione è lineare. Al contrario, l’effetto di riscaldamento del vapore acqueo rispetto alla concentrazione è curvo. Il livello più basso dell’atmosfera, la troposfera, contiene la maggior parte della massa d’aria e del vapore acqueo ed esercita il controllo sulla temperatura terrestre. L’energia che lascia la troposfera fluisce praticamente senza ostacoli verso lo spazio. Il Sole è la fonte energetica primaria della Terra e le sue variazioni naturali ne controllano la temperatura”, sintetizzano Lightfoot e Ratzer nell’abstract.

“Questo studio si basa sulla documentazione quantitativa di studi precedenti iniziati nel 2014 e proseguiti fino all’inizio del 2023. Si basa su calcoli di riferimento che risultano dalla misurazione della temperatura e dell’umidità relativa in venti località registrate il 21 del mese per dodici mesi”, spiegano gli autori. “I dati mostrano che il vapore acqueo è da 1000 a 7000 volte più efficace nel riscaldare l’atmosfera rispetto alla CO 2 . L’effetto di riscaldamento della CO 2 è lineare con la concentrazione. La CO 2 è al di sopra del suo punto di ebollizione e la relazione è lineare. Il vapore acqueo è al di sotto del punto di ebollizione e la relazione con la concentrazione è curva”, continuano i due esperti nel loro studio.

“L’esame dell’atmosfera terrestre dal livello del suolo alla parte superiore dell’atmosfera consente una valutazione dell’entità del ruolo di ciascuno strato nel determinare la temperatura terrestre. Gli strati sono la troposfera più vicina alla Terra, con il 75-80% della massa atmosferica e praticamente tutto il vapore acqueo. Lo strato successivo è la stratosfera, con circa il 19% della massa dell’atmosfera, poi lo strato superiore, la mesosfera, con circa lo 0,1% della massa. C’è così poco vapore acqueo e CO 2 sopra la troposfera che l’energia che la lascia fluisce senza ostacoli nello spazio. Un confronto tra i profili di radiazione dalla parte superiore dell’atmosfera con il rapporto tra molecole di acqua e molecole di CO 2 ai Tropici, alle medie latitudini e nelle regioni polari mostra che il profilo di radiazione dipende dalla quantità di vapore acqueo nell’atmosfera”, si legge nella ricerca.

“Questo studio identifica tre metodi per dimostrare che l’effetto di riscaldamento della CO 2 è troppo piccolo per essere misurato:

nel 1904, è stato inventato il modello psicrometrico dell’atmosfera.

Poi, nell’aprile 2023, la fisica e la chimica dimostrate hanno mostrato che il riscaldamento dovuto alla CO 2 è troppo piccolo per essere misurato .

. Nel settembre 2023, la temperatura provoca cambiamenti nella CO 2 , la CO 2 non cambia la temperatura.

La base per queste affermazioni sono le misurazioni effettive nella troposfera”, affermano gli autori, aggiungendo che “la scienza presentata in questo studio porta direttamente alle seguenti conclusioni:

questo studio conferma quantitativamente che l’effetto di riscaldamento della CO 2 è troppo piccolo per essere misurato, cioè trascurabile. Al contrario, il riscaldamento dovuto al vapore acqueo è da 1.000 a 7.000 volte maggiore rispetto alla CO 2 .

L'effetto di riscaldamento della CO 2 è lineare con la concentrazione, cioè con il numero di molecole per metro cubo. Al contrario, l'effetto di riscaldamento del vapore acqueo con la concentrazione è curvo.

Il rapporto tra molecole d'acqua e molecole di CO 2 è 0,0010 dalla parte superiore della troposfera attraverso la stratosfera e la mesosfera fino alla parte superiore dell'atmosfera. Questa quantità è troppo piccola per influenzare in modo significativo il flusso di energia verso lo spazio.

Il profilo di radiazione nella parte superiore dell'atmosfera è essenzialmente lo stesso di quello nella parte superiore della troposfera.

La separazione dell’effetto di riscaldamento del vapore acqueo dalla CO 2 mediante profili di radiazione è quasi impossibile.

Il confronto di tre profili di radiazione con il rapporto tra molecole di acqua e molecole di CO 2 mostra che l'effetto di riscaldamento della CO 2 è trascurabile.

mostra che Il Sole è la fonte di energia primaria e la sua variazione controlla la temperatura della Terra. Il Sole determina la temperatura della Terra, che attualmente è al minimo solare”.

Menzione speciale merita l’eruzione vulcanica a Tonga. “Il vulcano sottomarino Hunga Tonga, a 150 metri sotto la superficie dell’oceano nel Pacifico meridionale, ha avuto un’esplosione significativa nel gennaio 2022, spingendo enormi quantità di acqua nella stratosfera e oltre. Quest’acqua sta bloccando il flusso di energia dalla troposfera allo spazio e provocando un aumento della temperatura della Terra. La Terra continuerà a essere più calda del “normale” finché l’acqua non si sarà dissipata​”, concludono Lightfoot e Ratzer nel loro studio. “L’eruzione dell’Hunga Tonga ha spinto la temperatura globale oltre l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di 1,5°C, ma si tratterà di un picco temporaneo. Non sembrano esserci effetti negativi credibili”.