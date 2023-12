SpaceX ferma il lancio dell’aereo spaziale X-37B, rinviata missione segreta

MeteoWeb

Aumenta l’attesa per il lancio del potente razzo Falcon Heavy di SpaceX: avrebbe dovuto trasportare in orbita l’aereo spaziale X-37B della US Space Force, per una missione nota come USSF-52. Dopo un precedente rinvio per condizioni meteo avverse, circa 30 minuti prima dell’orario di decollo previsto alle 20:24 ora locale (02:24 ora italiana di oggi), SpaceX ha annunciato un ulteriore rinvio.

“Annullato il lancio del Falcon Heavy di stasera a causa di un problema a terra; il veicolo e il payload rimangono integri. Il team si sta riorganizzando per la prossima opportunità di lancio della missione USSF-52, che non sarà prima di domani sera,” ha spiegato SpaceX su X.

7° lancio per l’aereo spaziale X-37B

L’USSF-52 sarà il 7° lancio per l’X-37B riutilizzabile, lungo 8,8 metri, che secondo i funzionari militari è principalmente un banco di prova per nuovi strumenti e tecnologie. La maggior parte dei payload e altri dettagli sulle missioni dell’X-37B sono segreti.

Le prime cinque missioni X-37B sono state lanciate a bordo dei razzi Atlas V della United Launch Alliance. Il più recente, atterrato nel novembre 2022 dopo 908 giorni in orbita, è decollato a bordo di un Falcon 9 di SpaceX.

L’USSF-52 sarà la prima missione X-37B a viaggiare a bordo di un Falcon Heavy, che può portare l’aereo spaziale più in alto di quanto non sia mai stato prima. Ciò potrebbe davvero accadere: gli obiettivi della prossima missione “includono operare in nuovi regimi orbitali, la sperimentazione di tecnologie di consapevolezza del dominio spaziale e lo studio degli effetti delle radiazioni sui materiali della NASA,” hanno spiegato i funzionari della Space Force in un comunicato, il mese scorso. L’esperimento sulle radiazioni della NASA esporrà i semi delle piante al duro ambiente dello Spazio, si legge nella nota.

8° volo per il Falcon Heavy

Il Falcon Heavy ha debuttato nel febbraio 2018, durante un attesissimo volo di prova che ha mandato in orbita attorno al Sole la Tesla Roadster rossa del fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk. Il razzo ha volato 8 volte fino ad oggi, di cui già 4 volte quest’anno. Ha volato l’ultima volta nell’ottobre di quest’anno, quando ha lanciato la sonda Psyche della NASA verso l’omonimo asteroide.