Spazio, Comparini: “è l’ultima frontiera dell’umanità, il futuro è già qui”

“Lo spazio rappresenta l’ultima frontiera dell’umanità per quell’istinto irrinunciabile della scoperta che da sempre ci anima. Per Thales Alenia Space il ‘futuro’ è già qui, oggi, nei propri siti produttivi e nella passione dei propri tecnici e ingegneri”. A sottolinearlo è stato l’ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, nel suo intervento all’evento dell’Agenzia Spaziale Italiana, “In cinque minuti: le parole-chiave del successo del Made in Italy dello Spazio”, organizzato in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio. All’evento in ASI, Comparini ha declinato la parola chiave ‘futuro’: “Thales Alenia Space crede nel futuro e crede nello spazio come nuovo orizzonte dell’umanità, che consentirà di costruire una vita migliore e più sostenibile sulla Terra“, ha detto.