Spazio, Pasquali: “supporto di Telespazio in 600 emergenze gravi in UE”

Telespazio “ha dato ampia attenzione ai servizi al cittadino” e solo “sul fronte delle emergenze ha fornito supporto in almeno 600 emergenze gravi in Ue negli ultimi dieci anni”. A rilevarlo è stato l’amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, nel suo intervento all’evento dell’Agenzia Spaziale Italiana, “In cinque minuti: le parole-chiave del successo del Made in Italy dello Spazio”, organizzato in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio. Sottolineando l’ampiezza dell’impegno nelle attività spaziali, Pasquali ha indicato il dovere di “rispondere alle esigenze dei cittadini” e “come Telespazio stiamo cavalcando i servizi al cittadino, pensiamo solo alle emergenze, forniamo supporto a tutti i paesi dell’Ue” ed “in 10 anni ci siamo attivati per 600 episodi di gravissimi di emergenza e abbiamo sviluppato mappe per le forze dell’ordine”.