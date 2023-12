Spazio, Tajani: “Italia fra i Paesi leader, investimenti per 7 miliardi fra 2021 e 2026”

MeteoWeb

La Giornata Nazionale dello Spazio 2023 è “una ricorrenza che, nell’arco di tre anni, è diventata a tutti gli effetti una vetrina mondiale del ‘saper fare’ italiano nel campo delle tecnologie spaziali. Sono personalmente impegnato nel Governo sul dossier spazio, come in precedenza quando ero Commissario europeo e avevo la delega anche su questo settore chiave”. A sottolinearlo è stato il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel messaggio inviato per l’evento dell’Agenzia Spaziale Italiana, “In cinque minuti: le parole-chiave del successo del Made in Italy dello Spazio”, organizzato in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio.

Nel suo messaggio all’evento dell’ASI, Tajani ha evidenziato che “questa edizione della Giornata Nazionale è tanto più significativa in quanto precede di pochi mesi l’International Astronautical Congress, il più importante appuntamento internazionale sullo spazio, che ospiteremo l’anno prossimo a Milano per celebrare i sessant’anni dal lancio in orbita del primo satellite italiano. Una grande occasione per il nostro Paese, che il Governo intende valorizzare con iniziative mirate per raccontare l’Italia e le eccellenze del Made in Italy in campo spaziale e non solo”. “Penso, ad esempio, alla mostra itinerante ”The Italian Spaceway” e al progetto ”Space Food Experience”, che grazie alla nostra rete estera raggiungeranno spettatori in tutto il mondo, raccontando con la forza delle immagini l’unicità e l’eccezionalità della nostra tecnologia e ricerca, creatività e ingegno imprenditoriale“, ha detto inoltre Tajani.

“Solo facendo squadra tutti insieme – Governo, agenzie, associazioni e tutta la filiera industriale – saremo in grado di favorire lo sviluppo ulteriore del nostro settore spaziale. È questa la grande sfida della Space Sconomy che siamo pronti tutti ad accogliere per favorire la crescita dell’Italia a proiettarla nel futuro. Contate su di me“, ha detto ancora il Vicepremier.

Tajani: “Italia fra leader, investimenti per 7 miliardi fra 2021 e 2026”

“L’Italia è tra i Paesi leader a livello mondiale nel settore spaziale e tra i primi al mondo per attività e ricerca nel settore: 7 miliardi di investimenti pubblici nel periodo 2021-2026, un giro d’affari di 2 miliardi, 300 aziende, 12 distretti e 6.000 addetti. Siamo il terzo Paese contributore dell’Agenzia Spaziale Europea, siamo parte degli Artemis Accord per riportare l’uomo sulla Luna e poi su Marte”, ha affermato Tajani. “Il Governo – ha proseguito – è fortemente impegnato nella ricerca e promozione delle nostre eccellenze in campo spaziale, che sono uno dei pilastri della politica della crescita, la strategia che ho messo in campo per promuovere in modo integrato il nostro sistema Paese favorendo l’export e l’internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo”.

“Lo spazio – ha continuato – è sempre più parte integrante della nostra politica estera e di sicurezza e strumento della nostra azione internazionale. Penso all’impegno verso l’Africa, che troverà la sua cornice nel Piano Mattei e che ci vede già avere un ruolo di primo piano nel continente grazie alla Base Spaziale Luigi Broglio in Kenya, che vogliamo rendere sempre più lo snodo per i programmi spaziali e la formazione in tutto il continente africano, per le collaborazioni con altre agenzie spaziali africane, sulla stessa linea che stiamo facendo con 17 Agenzie Spaziali in America Latina”. “È la visione del Piano Mattei su cui sta lavorando il Governo, che auspichiamo possa essere inserito in un più ampio piano europeo volto a ridefinire su basi di partenariato paritario e articolato le relazioni con l’Africa”.

“L’Italia è tra i Paesi più avanzati nello sviluppo e utilizzo di nuove tecnologie spaziali per promuovere l’agricoltura sostenibile. Le aziende italiane del settore sono fra le più all’avanguardia. Le tecnologie spaziali possono favorire la produzione agricola sostenibile e mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici in molti modi. Il Governo italiano sostiene con convinzione questo saper-fare italiano e siamo pronti a condividerlo con i nostri Partner”, ha aggiunto inoltre Tajani.