Raro evento stanotte: una famosa stella molto luminosa “sparirà”

MeteoWeb

Un raro evento astronomico si verificherà nella notte in arrivo, tra 11 e 12 dicembre. Un asteroide passerà davanti alla luminosa stella rossa Betelgeuse, eclissandola dal nostro punto di vista e facendola “sparire” per un massimo di 15 secondi in un evento noto come occultazione. L’asteroide è “319 Leona”, un oggetto della fascia principale che orbita attorno al Sole tra Marte e Giove. Ha una forma ovale, e misura circa 80 x 55 km.

Un evento del genere che interessa una stella ben nota e luminosa è davvero raro. Gli astronomi definiscono l’evento “un’opportunità straordinaria e unica” per studiare la fotosfera di Betelgeuse, lo strato visibile da cui emette la maggior parte della sua energia.

L’occultazione sarà visibile solo lungo uno stretto percorso che si estende dal Messico centrale verso Est attraverso la Florida meridionale. Comprende l’Oceano Atlantico, l’Europa meridionale e l’Eurasia. Il Virtual Telescope Project ha programmato un live streaming gratuito dell’evento a partire dalle 2 ora italiana del 12 dicembre.

Betelgeuse è una delle stelle più grandi conosciute dagli astronomi e una delle stelle più luminose del cielo notturno. Forma la spalla sinistra della costellazione di Orione e si distingue per il suo colore rosso. Questo astro è stato oggetto di attenzione da parte degli astronomi negli ultimi anni per le sue improvvise fluttuazioni di luminosità.

Alcuni astronomi pensano che la stella potrebbe diventare una supernova ed esplodere nel corso della nostra vita, mentre altri pensano che le manchino ancora decine di migliaia o centinaia di migliaia di anni per raggiungere quello stadio.