Starlink in Italia: Elon Musk e la svolta nella lotta al digital divide

Le voci circolanti sulla possibile integrazione della costellazione Starlink nei piani italiani per abbattere il digital divide e potenziare la connettività veloce aprono le porte a una nuova era digitale nel Bel Paese. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Elon Musk, l’instancabile imprenditore dietro Space X e Tesla, starebbe trattando con la presidenza del Consiglio, il Dipartimento per la trasformazione digitale e il ministero delle Imprese e del made in Italy per valutare la partecipazione di Starlink nei progetti nazionali.

Il magnate dell’innovazione sembra puntare dritto all’Italia, con l’obiettivo di collaborare con le autorità italiane per superare il divario digitale attraverso la sua costellazione Starlink, basata sulla connessione internet via satellite. Le trattative coinvolgono anche attori chiave come Open Fiber, responsabile della portata dell’Internet ad alta velocità nelle aree bianche, e Tim, già impegnata nella gara del Pnrr “Italia a 1 Giga“.

L’integrazione di Starlink nei progetti nazionali

La proposta di Musk va oltre la semplice connessione via satellite; egli intende integrare la tecnologia Starlink nei progetti di diffusione della fibra ottica e della tecnologia mista Fwa (Fixed wireless access) nelle zone remote della Penisola. Questa mossa strategica potrebbe rappresentare un balzo in avanti per abbattere le barriere digitali nelle aree più isolate e migliorare significativamente la connettività nel paese.

Gli analisti di Intermonte rilevano che Tim non dovrebbe subire impatti negativi diretti, considerando la vendita in corso della sua infrastruttura di rete. Tuttavia, l’attenzione si sposta sul futuro ruolo di Starlink nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Starlink potrebbe operare come un nuovo operatore o come partner tecnologico, contribuendo alla copertura delle aree bianche e grigie, favorendo tutti i reseller italiani.

Gli operatori Fwa come Eolo e Linkem potrebbero essere influenzati dalla possibile minaccia rappresentata da Starlink e dall’overlap geografico. La tecnologia Fwa, con la sua capacità di rete e bassa latenza, potrebbe tuttavia mantenere la sua rilevanza, specialmente in aree rurali. Nel panorama satellitare europeo, oltre a Starlink, emerge anche OneWeb con una costellazione avanzata, ma finora senza impatti significativi sui tradizionali operatori di telecomunicazioni.

L’ingresso di Elon Musk e Starlink in Italia rappresenta una svolta nella sfida contro il digital divide. Mentre le trattative sono in corso, l’interesse dimostrato sottolinea l’importanza strategica dell’Italia nel contesto globale dell’innovazione tecnologica. Resta da vedere come si svilupperanno gli accordi, ma l’orizzonte digitale italiano sembra pronto a essere plasmato da soluzioni innovative e connettività avanzata.