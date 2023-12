“Esplosione” multicolore di stelle cadenti: come vedere le Geminidi, le meteore più belle dell’anno

MeteoWeb

Quello che potenzialmente sarà il miglior spettacolo di stelle cadenti dell’anno è proprio dietro l’angolo, e raggiungerà il suo picco nella notte tra 13 e 14 dicembre: lo sciame meteorico delle Geminidi. Queste scie luminose sono solitamente le più soddisfacenti tra tutti gli sciami annuali, superando anche le famose Perseidi di agosto. Gli studi sulle manifestazioni passate mostrano che questo sciame ha la reputazione di essere ricco sia di meteore e scie lente, luminose e aggraziate, sia di meteore deboli, con relativamente meno oggetti di media luminosità. Le Geminidi incontrano tipicamente la Terra a 35 km al secondo, molte appaiono di colore giallastro.

Geminidi, spettacolo di stelle cadenti quest’anno

Le Geminidi prendono il nome dalla costellazione dei Gemelli. Nella notte in cui questo sciame raggiunge il picco, le meteore sembreranno scaturire (il radiante) da un punto del cielo vicino alla stella luminosa Castore, nei Gemelli.

La Terra si muove rapidamente attraverso questo flusso di detriti, producendo un profilo di attività piuttosto ampio e sbilanciato. I tassi aumentano costantemente per 2 o 3 giorni prima del massimo, raggiungendo circa un quarto della sua forza massima, per poi diminuire più bruscamente in seguito. Le Geminidi tardive, tuttavia, tendono ad essere particolarmente brillanti. I precursori potrebbero essere visti per una settimana o più prima del massimo, ma 3 notti dopo il picco di attività, le Geminidi prendono congedo.

Le Geminidi si comportano in modo eccellente in qualsiasi anno, ma il 2023 è davvero un anno ottimale. Lo scorso anno lo spettacolo è stato compromesso dalla brillante luce lunare, quando una Luna gibbosa è apparsa all’orizzonte durante le ore tarde della sera e ha impedito di vedere molte delle strisce più deboli delle Geminidi con la sua luminosità.

Quest’anno, invece, la Luna sarà in novilunio il 13 dicembre. Nella notte di punta, sarà una sottile falce, bassa a Ovest-Sud/Ovest al crepuscolo e tramonterà presto. Ciò significa che il cielo sarà scuro e senza Luna nella notte, creando condizioni di visibilità perfette.

Quando vedere le stelle cadenti multicolore

In condizioni normali, nella notte di massima attività, con condizioni ideali di cielo scuro, ci si può aspettare che almeno 60 o più meteore delle Geminidi solchino nel cielo in media ogni ora (l’inquinamento luminoso riduce notevolmente i numeri).

In generale, a seconda della posizione, i Gemelli iniziano a emergere sopra l’orizzonte Est-Nord/Est proprio nel momento in cui il crepuscolo serale sta volgendo al termine. Quindi, potreste avvistare alcune delle prime Geminidi non appena il cielo si oscura. Cominciano ad apparire in maggior numero nelle ore successive alle 22 ora locale, perché a quell’ora il radiante dello sciame è già abbastanza alto nel cielo orientale. La migliore occasione per godere al meglio dello spettacolo, però, si ha intorno alle 2 del mattino, quando il radiante sarà molto alto. Più alto è il radiante di uno sciame, più meteore produce in tutto il cielo.

Le meteore delle Geminidi sono luminose e veloci e tendono ad essere gialle, secondo la NASA, ma possono anche essere bianche o verdi, rendendole l’unico spettacolo multicolore di stelle cadenti dell’anno.

L’origine

Le Geminidi si distinguono dagli altri sciami meteorici in quanto sembrano essere stati generati non da una cometa, ma da 3200 Phaethon, un asteroide Apollo attivo che attraversa l’orbita della Terra seguendo un percorso che lo avvicina molto al Sole, più di qualsiasi altro asteroide a cui è stato assegnato un nome. Per questo motivo prende il nome dal mito greco di Fetonte, figlio del dio del Sole Helios.

D’altra parte, le Geminidi potrebbero essere, dopo tutto, detriti cometari, poiché alcuni astronomi considerano Phaethon in realtà il nucleo morto di una cometa che in qualche modo è rimasta intrappolata in un’orbita insolitamente stretta.