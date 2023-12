Stelle cadenti: arriva lo spettacolo multicolore delle Geminidi, ecco come vedere le meteore

MeteoWeb

Lo sciame meteorico delle Geminidi raggiungerà il picco tra il 13 e il 14 dicembre, con la Luna assente dal cielo notturno per quello che gli esperti prevedono sarà lo spettacolo più prolifico di “stelle cadenti” del 2023 nell’emisfero settentrionale. Attivo dal 19 novembre al 24 dicembre di ogni anno, l’evento annuale è meno conosciuto rispetto alle Perseidi di agosto, forse perché avviene durante un periodo molto più freddo. Tuttavia, lo sciame meteorico delle Geminidi è uno dei migliori spettacoli di stelle cadenti dell’anno, con la previsione di punte di 120 meteore l’ora visibili durante le ore di punta, secondo l’American Meteor Society. Si prevede che il picco assoluto delle Geminidi sarà intorno alle 2 ora italiana del 14 dicembre.

Le meteore delle Geminidi sono luminose e veloci e tendono ad essere gialle, secondo la NASA, ma possono anche essere bianche o verdi, rendendole l’unico spettacolo multicolore di stelle cadenti dell’anno.

Le Geminidi sono anche l’unico grande sciame meteorico causato non da una cometa, ma da un asteroide. Le stelle cadenti sono generalmente causate da meteoroidi che si trovano nel percorso orbitale della Terra. Quando i meteoroidi entrano nell’atmosfera terrestre ad alta velocità e bruciano, vengono chiamati meteore. Responsabile della nascita delle Geminidi è un asteroide chiamato 3200 Phaethon, che orbita attorno al Sole ogni 1,4 anni. Misurando circa 5,1 km di diametro, l’asteroide potrebbe essersi staccato da una cometa, secondo la NASA, e ora forma una coda simile a quella di una cometa quando si avvicina al Sole, lasciando meteoroidi nel Sistema Solare interno. Le sue stelle cadenti viaggiano a 34 km/s.

Come e quando vedere le Geminidi dall’Italia

Il periodo migliore per osservare le Geminidi è la notte tra il 13 e il 14 dicembre, dalle 2 alle 4. Per vedere le scie luminose, è necessario trovare un luogo buio, lontano da luci artificiali. L’ideale è trovarsi in campagna o in montagna, dove il cielo è più scuro. Una volta trovato il luogo ideale, è sufficiente sdraiarsi su un prato o su un telo e guardare il cielo in direzione della costellazione dei Gemelli.

La costellazione dei Gemelli è facilmente riconoscibile grazie alle due stelle più luminose, Castore e Polluce. Le Geminidi sembrano provenire da questa costellazione, quindi è in quella direzione (radiante) che è necessario rivolgere lo sguardo per vederle.

Le Geminidi sono considerate tra le piogge di meteore più spettacolari dell’anno.