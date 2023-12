La stimolazione cerebrale può ripristinare funzioni perse dopo un trauma cranico

MeteoWeb

Le lesioni cerebrali derivanti da trauma cranico provocano problemi fisici, cognitivi, emotivi e comportamentali durevoli e spesso portano a disfunzioni cognitive persistenti che impediscono alle persone di tornare ai livelli di funzioni psichiche precedenti al trauma. Attualmente, non esistono terapie efficaci per alleviare gli effetti invalidanti dei danni causati da infortuni nell’attenzione, nella funzione esecutiva, nella memoria o nella velocità di elaborazione delle informazioni. Tuttavia, uno studio pubblicato su Nature Medicine afferma che la stimolazione cerebrale profonda dei circuiti cerebrali chiave nel talamo può migliorare la funzione cognitiva nelle persone con deficit cognitivi a lungo termine a causa di lesioni cerebrali traumatiche.

L’intuizione del dottor Schiff

I risultati, basati sui dati di un piccolo studio clinico, dimostrano che il trattamento è non solo realizzabile, ma anche sicuro. Ricerche precedenti suggerivano che una perdita di attività nei circuiti cerebrali chiave nel talamo può essere associata a una perdita di funzioni cognitive. Nicholas Schiff e il suo team ha valutato se la stimolazione cerebrale profonda fosse attuabile e sicura e potesse ripristinare la funzione cognitiva nelle persone con disabilità cronica correlata al trauma cranico. Gli autori hanno reclutato sei adulti con una storia di trauma cranico da moderato a grave con conseguente insufficienza neuropsicologica persistente e disabilità funzionale.

I partecipanti (quattro uomini e due donne) avevano un’età compresa tra i 22 e i 60 anni e il loro infortunio era a avvenuto da 3 ai 18 anni prima dell’esperimento; un partecipante è stato successivamente ritirato dal processo per inadempienza del protocollo. Gli autori hanno impiantato chirurgicamente elettrodi in aree specifiche del talamo utilizzando nuove tecniche di neuroimaging che prevedono circuiti neuronali con attivazione compromessa. Nei restanti cinque partecipanti, la stimolazione cerebrale profonda è stata applicata a questi circuiti del talamo senza alcuna grave reazione avversa e ha portato a un miglioramento della velocità di elaborazione delle informazioni compresa tra il 15% e il 52% rispetto alla base, misurata utilizzando un test cognitivo pre-specificato che misurava attenzione, velocità e flessibilità mentale, organizzazione spaziale, ricerca visiva, richiamo e riconoscimento, prima dell’operazione.

I loro risultati forniscono prove preliminari che la stimolazione cerebrale profonda può migliorare la funzione cognitiva nelle persone con disabilità cognitiva cronica. Tuttavia, essi osservano che sono necessari ulteriori studi in studi clinici più ampi per convalidare l’efficacia di questo trattamento.

La sperimentazione

Sulla base delle attività di reclutamento dei pazienti, sono state inviate 419 richieste di informazioni sullo studio con intenzione di partecipazione. I candidati inizialmente sono stati sottoposti a screening telefonico, che includeva la partecipazione della struttura Glasgow Outcome Scale-Extended (GOS-E), affrontando un colloquio per accertarsi che il candidato non fosse tornato ai livelli di funzione professionale o educativa pre-infortunio, quindi che avesse effettivamente un deficit cognitivo. Da queste indagini iniziali, sono state reclutate quindici persone, che hanno ricevuto il consenso per un’ulteriore valutazione di conferma di eleggibilità. Il consenso è stato ottenuto seguendo il Protocollo approvato dal Board (IRB) dell’Università di Stanford. Di questi quindici, nove candidati sono stati esclusi e solo sei soddisfacevano tutti i criteri di ammissibilità e sono stati arruolati e sottoposti alla sperimentazione tra agosto 2018 e maggio 2021. I sei adulti avevano tutti una storia di trauma cranico da moderato a gravet, calcolato in base al punteggio Glasgow Coma Scale (GCS), con compromissione neuropsicologica persistente e disabilità funzionale.

In primis, sono stati stabiliti i livelli cognitivi, psicologici e della qualità della vita che possedevano. Si è cercato di reclutare partecipanti che erano rappresentativi della popolazione generale e, in particolare, in rapporto maschi:femmine di 2:1. Sono stati scelti, alla fine, quattro uomini e due donne.

Dopo l’impianto di DBS CL/DTTm, i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a una delle tre condizioni di base che si verificano nel periodo postoperatorio della durata 30, 44 o 58 giorni. I partecipanti sono poi entrati in una fase di titolazione della stimolazione di 14 giorni per identificare i parametri di stimolazione ottimali. Dopo il completamento della fase di titolazione, i partecipanti hanno completato la fase di trattamento all’aperto di 90 giorni durante la quale sono stati esposti a CL/DTTm DBS per 12 ore al giorno. Infine, i partecipanti sono stati scelti in modo casuale e assegnati a una condizione o di sospensione o continuazione del trattamento di 21 giorni per valutare la perdita di degli effetti in coloro a cui il trattamento è stato sospeso.

La casualità della scelta dei pazienti da escludere è stata utilizzata per ridurre al minimo l’influenza dei bias dell’esaminatore e dei partecipanti sulla valutazione del risultato finale. La batteria di valutazione dei risultati e gli studi elettrofisiologici

sono stati ripetuti al termine delle fasi di lavaggio postoperatorio, trattamento e sospensione post-trattamento. L’endpoint primario era la variazione del tempo di completamento sul TMT-B dal basale preoperatorio alla fine della fase di trattamento di 90 giorni.

I risultati hanno dimostrato l’efficacia del trattamento data dalla differenza tra i risultati dei pazienti che l’hanno concluso e quelli di coloro che l’hanno interrotto.