Superga, il Monviso e la Luna: la foto astronomica del giorno della NASA arriva da Torino

La Basilica di Superga, il Monviso e la falce della Luna tutti in fila, uno dietro l’altro. Arriva da Torino la “foto astronomica del giorno” (Astronomy picture of the day, APOD) di oggi, riconoscimento assegnato dalla NASA e dalla Michigan Technological University. L’autore è il fotografo Valerio Minato. “Il regalo più bello, una gioia immensa“, ha scritto sulla propria pagina Facebook Minato.

Sul sito ‘apod.nasa’ l’immagine è intitolata “Cathedral, Mountain, Moon”. “Scatti singoli come questo richiedono pianificazione”, scrive la NASA a descrizione della foto spettacolare. “Il primo passo è rendersi conto che un triplo allineamento così straordinario avviene effettivamente. Il secondo passo è trovare la posizione migliore per fotografarlo. Ma è stato il terzo passo: essere lì esattamente al momento giusto – e quando il cielo era sereno – è stata la cosa più difficile. Cinque volte in sei anni il fotografo ha provato e ha trovato brutto tempo. Finalmente, appena dieci giorni fa, il tempo era perfetto e un sogno fotografico si è realizzato”, viene spiegato. “Scattata in Piemonte, Italia, la cattedrale in primo piano è la Basilica di Superga, la montagna al centro è il Monviso e, beh, sapete quale luna è sullo sfondo. Qui, anche se la Luna al tramonto è stata catturata in una fase crescente, l’esposizione è stata abbastanza lunga da far sì che la luce terrestre riflessa doppiamente, chiamata bagliore da Vinci, illuminasse l’intera sommità della Luna”, ha scritto ancora la NASA.

Nei giorni scorsi Minato – che non è nuovo a fotografie suggestive del capoluogo piemontese – aveva pubblicato anche un filmato con il ‘backstage’, le fasi che avevano preceduto lo scatto, con l’invito alla massima diffusione: “condividetelo se vi va per aiutarmi a far capire che siamo circondati di meraviglia anche senza fotomontaggi o intelligenza artificiale“.