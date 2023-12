Violenta tempesta a Natale in Australia, grandine enorme, piogge torrenziali e forte vento: ingenti danni in 3 stati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di grandine ha colpito la parte centro-occidentale del Nuovo Galles del Sud, nell’Australia sudorientale, ricoprendo l’area con quella che sembrava neve il giorno di Natale, mentre l’ufficio meteorologico ha emesso un avviso per gran parte dell’interno dell’Australia orientale. Angus Hines del Bureau of Meteorology (BOM) ha affermato che, sebbene le tempeste si siano allontanate dalla fascia costiera popolata, hanno dato il via ad altre condizioni nell’entroterra del Nuovo Galles del Sud. “Abbiamo visto segnalazioni di grandine grande o potenzialmente gigante, di dimensioni pari o superiori a cinque centimetri“, ha detto.

Domenica notte, le squadre del NSW State Emergency Service hanno risposto a 25 chiamate di soccorso per inondazioni improvvise nella parte orientale di Sydney, e si sono verificate gravi interruzioni dei voli all’aeroporto di Sydney dopo che ha ricevuto 90mm di pioggia.

Wedderburn inondata

Nella città di Wedderburn, a circa 217 chilometri a nord-ovest di Melbourne, nello stato di Victoria, le acque alluvionali hanno inondato alcune case e attività commerciali. A circa 40 chilometri di distanza, anche i residenti di St. Arnaud hanno ricevuto un acquazzone con strade e aree residenziali allagate. Il vice funzionario del Victoria State Emergency Service, Aaron White, ha detto che i servizi hanno risposto alle richieste e ha esortato la comunità a evitare le acque alluvionali.

Dunolly, nel centro di Victoria, ha vissuto il suo giorno più piovoso mai registrato da quando sono iniziate le registrazioni 142 anni fa: ha registrato 90,2mm di pioggia.

Grandine gigante nell’entroterra del NSW

Durante la notte di Natale, Sydney occidentale ha ricevuto fino a 143mm di pioggia. Orange e Grenfell, nella parte centro-occidentale dello stato, sono state colpite da grandine e forti piogge, trasformando l’area in un mare di bianco. Grandine fino a 4-5cm ha distrutto case e automobili nella regione di Hunter nel Nuovo Galles del Sud: auto, lucernari, tegole e finestre sono stati ridotti in frantumi dalla grandine e più di 50 persone hanno chiesto aiuto in meno di un’ora a Maitland e Rutherford. Il giorno di Natale sulla costa meridionale sono caduti complessivamente 156mm di pioggia in tre ore.

Nel Queensland, i blackout causati dai temporali nel sud-est hanno lasciato oltre 100.000 case senza elettricità.

Due vittime per la tempesta

Il maltempo ha causato anche tragedie, con due persone uccise a causa della tempesta. Nello stato di Victoria, un uomo di 45 anni è stato ucciso oggi quando un ramo di un albero gli è caduto addosso in una proprietà privata a Caringal, a est di Melbourne. Il decesso è il secondo legato alla tempesta dopo che una donna di 50 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero a Helensvale, nello stato del Queensland.

Tanti danni nel Queensland

A Beaudesert, nel Queensland, sono state registrate raffiche di vento fino a 106km/h il giorno di Natale, che hanno abbattuto gli alberi e fatto volare detriti nelle strade. Danni diffusi e gravi alle proprietà si registrano nei sobborghi della Gold Coast. Una casa a Helensvale è crollata a causa della tempesta, con il materiale che è crollato su un letto. La tempesta è stata abbastanza violenta da far crollare un’enorme gru a Burleigh Heads.

Forte vento sferza Gympie, nel Queensland

Gravi problemi alla rete elettrica

Le foto pubblicate dall’azienda Energex sui social media mostrano diverse linee elettriche cadute e alberi che cadono su altri. “La nostra rete è stata demolita in alcune aree: centinaia di pali sono gravemente danneggiati o spezzati, e almeno un palo di cemento ad alta tensione è stato spezzato“, ha detto la società. “Non esiste un modo semplice per dirlo, ma alcuni clienti non avranno elettricità per giorni: stiamo assistendo a danni catastrofici e diffusi sulla scala di un ciclone”.

