Violenta tempesta di grandine in Arabia Saudita: sepolta la città di Burayda | VIDEO

Un eccezionale evento meteo ha colpito parte dell’Arabia Saudita nei giorni scorsi. Giovedì 28 dicembre, la città di Burayda, nel cuore del Paese, si è svegliata imbiancata. Responsabile è stata una violenta tempesta di grandine, che ha imbiancato il paesaggio urbano. La tempesta, accompagnata anche da nubifragi, ha scaricato enormi quantità di grandine sulla città, trasformando strade, veicoli ed edifici in un surreale quadro ghiacciato, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Un fenomeno raramente visto in questa parte del mondo.

A causare i violenti temporali è stato il contrasto tra l’aria molto calda al suolo (fino a +30°C) e quella più fresca in arrivo dall’Iran.

Un fenomeno raro

Storicamente nota per il suo clima caldo e secco, l’Arabia Saudita non è estranea a condizioni meteorologiche estreme. Tuttavia, la recente tempesta di grandine a Burayda è stata un’anomalia che ha lasciato a bocca aperta sia la gente del posto che i visitatori. I chicchi di grandine hanno ricoperto rapidamente la città, conferendole un fascino bianco, in netto contrasto con i soliti paesaggi baciati dal sole.

Enorme quantità di acqua e grandine nelle zona di Burayda

Disagi per la tempesta di grandine a Burayda

Le autorità locali sono state messe in massima allerta a seguito della violenta tempesta di grandine. L’obiettivo principale è stato quello di gestire i disagi causati dalla grandine, in particolare per quanto riguarda il traffico e la sicurezza pubblica. Nonostante le sfide, la rapida risposta della città ha assicurato che la vita continuasse con interruzioni minime. Per rimuovere le grandi quantità di grandine, è stato necessario impiegare delle scavatrici.

Burayda sommersa da acqua e grandine