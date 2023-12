Tempesta e inondazioni in California: piogge incessanti a Nord/Ovest di Los Angeles | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta ha colpito le zone costiere della California con effetti sull’area sudorientale dello Stato USA anche nelle prossime ore, minacciando inondazioni in un’ampia area che si estende da San Diego al deserto del Mojave e anche in alcune parti dell’Arizona. Mentre milioni di californiani si affrettavano a finire gli acquisti natalizi o iniziavano ad affollare le autostrade, il National Weather Service emetteva allerte per inondazioni per le aree urbane basse e i deserti. Rovesci e temporali potrebbero generare fino a 3,8 cm di pioggia durante il giorno, ma la vera preoccupazione è che alcune aree possano registrare da 1,3 a 2,5 cm di pioggia in appena un’ora, innescando esondazioni, ha sottolineato il servizio meteo nazionale. Ieri alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in strade allagate a Nord/Ovest di Los Angeles. Piogge incessanti hanno allagato le aree di Port Hueneme, Oxnard e Santa Barbara. Tra mezzanotte e l’una ora locale, la tempesta ha fatto registrare 8 cm di pioggia nel centro di Oxnard, superando la media della zona di 6,5 cm per l’intero mese di dicembre, secondo il National Weather Service.

La tempesta ha colpito la California settentrionale all’inizio della settimana mentre il centro del sistema di bassa pressione si spostava lentamente a Sud al largo della costa. Si tratta di un “cutoff low”, una tempesta tagliata fuori dal flusso generale da Ovest a Est, che può persistere per giorni, aumentando la quantità di precipitazioni.