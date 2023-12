Tempesta di vento in Sardegna, chiusi parchi e cimiteri

MeteoWeb

Tempesta di vento in Sardegna, in particolare a Cagliari, con forte rischio crolli di alberi, pali della luce e cornicioni, e mareggiate che porteranno onde alte fino a 6 metri. Il sindaco Paolo Truzzu ha chiuso parchi e cimiteri cittadini, da oggi e fino alla fine dell’emergenza. La situazione era stata anticipata da un’allerta della protezione civile regionale che indicava criticità per le giornate di oggi e domani. I parchi e i cimiteri resteranno chiusi sino al cessare dell’emergenza. Restano aperti, ma sotto costante monitoraggio, il parco della ex Vetreria di Pirri e il Giardino sotto le mura.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: