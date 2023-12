Tempesta Zoltan: forte maltempo in Germania, un morto in Turingia

MeteoWeb

Un uomo di 64 anni ha perso la vita in Germania, annegando vicino a una diga in Turingia, a causa di un’inondazione locale generata dalle intense piogge legate al passaggio della tempesta Zoltan. La polizia di Suhl ha reso noto che l’uomo si trovava impegnato nella regolazione del livello dell’acqua del fiume Werra a Hildburghausen, secondo quanto riportato da Ntv. In circostanze ancora non chiare, il 64enne è caduto in acqua, e i soccorritori lo hanno successivamente individuato intrappolato sul fondo della diga. Le operazioni di salvataggio sono state notevolmente complicate dall’innalzamento del livello dell’acqua e dalla corrente intensa, ritardando il recupero del corpo dell’uomo fino al mattino successivo. La polizia ha avviato un’indagine per comprendere la dinamica dell’incidente.