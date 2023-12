La tempesta Zoltan infuria in Germania: raffiche fino a 140km/h, disagi a treni e traghetti

MeteoWeb

La tempesta ‘Zoltan’ ha portato forti venti e piogge in Germania oggi, con ripercussioni sui trasporti. Il maltempo sta colpendo soprattutto le regioni del nord della Germania. In Bassa Sassonia, sono state registrate raffiche di vento a 140km/h. Sono previste mareggiate sulle coste del Mare del Nord e allerta per le zone vicine ai fiumi. In particolare, il maltempo ha duramente colpito il traffico ferroviario, soprattutto nella Germania settentrionale: tutti i treni a lunga percorrenza sull’importante collegamento da Berlino ad Hannover sono stati temporaneamente soppressi, come comunicato dalla Deutsche Bahn sul proprio sito web. Le interruzioni hanno interessato anche molti viaggiatori che volevano recarsi nel Nord Reno-Westfalia.

Secondo un portavoce delle ferrovie, la tempesta Zoltan non ha causato problemi diretti a Berlino e nel Brandeburgo, ma il traffico a lunga percorrenza ha subito ritardi e cancellazioni a causa de danni che si sono verificati in altre zone.

Disagi anche nella città-Stato di Amburgo. A causa del maltempo, alcuni viaggi in traghetto sono già stati cancellati, soprattutto verso le isole del Mare del Nord. Nel Nord Reno-Westfalia, alcuni mercatini di Natale sono stati chiusi per precauzione. Chiuse anche alcune scuole e, in Turingia, anche lo zoo e il giardino botanico. Le autorità hanno invitato i cittadini ad evitare i parchi pubblici per la possibile caduta di alberi.