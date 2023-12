Tempeste di ghiaccio e bufere di neve paralizzano gli USA centrali: vittime e incidenti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Da una tempesta di ghiaccio nel North Dakota che ha sigillato le finestre alle condizioni di bufera di neve in Colorado che hanno causato centinaia di ritardi e cancellazioni negli aeroporti, una tempesta invernale ha colpito gran parte degli Stati Uniti centrali martedì 26 dicembre. “Le condizioni di neve forte nelle Pianure dovrebbero attenuarsi lentamente oggi, ma sarà molto lento“, ha detto David Roth, meteorologo del Weather Prediction Center. “Anche quando la neve finirà, i forti venti dovrebbero mantenere la visibilità vicino allo zero – condizioni di whiteout – per una buona parte della giornata di oggi”.

Tempesta di ghiaccio nel North Dakota

Nel North Dakota, le condizioni sono tali che qualcuno è sceso in strada sui pattini da ghiaccio. Incredibili le immagini a corredo dell’articolo. Lunedì 25 dicembre, le raffiche di vento hanno raggiunto la velocità di 108km/h a Oakes, ha affermato Megan Jones, meteorologa del Servizio Meteorologico Nazionale. Forte ghiaccio e forti venti hanno abbattuto i rami degli alberi e causato interruzioni di corrente nella James River Valley meridionale, anche se non sono state segnalate interruzioni di rilievo. La tempesta di ghiaccio ha colpito le autostrade in tutta la parte orientale dello stato, con la Interstate 29 da Grand Forks al confine canadese chiusa fino a martedì pomeriggio e viaggi sconsigliati nelle parti centro-meridionali dello stato.

La pioggia gelata è iniziata a Fargo nel pomeriggio di Natale e si è estesa verso ovest, ha detto Jones, e fino a 19mm di pioggia gelata sono caduti a Jamestown.

Tempesta di ghiaccio in North Dakota, a Bismark si pattina sulle strade

Bufere di neve in Colorado

All’aeroporto internazionale di Denver, in Colorado, oltre 530 voli hanno registrato ritardi e 23 sono stati cancellati a partire da martedì pomeriggio, secondo il sito di monitoraggio FlightAware. Le condizioni di bufera di neve sulle pianure del Colorado hanno chiuso l’Interstate 70 in direzione est dal confine esterno dell’area di Denver al Kansas. Inoltre, i viaggiatori non potevano dirigersi a ovest sull’autostrada, verso il Colorado dal Kansas, a causa della minaccia rappresentata dai forti venti. Secondo il National Weather Service, è considerata una bufera di neve quando i venti superano i 56km/h per tre ore o più, con notevoli quantità di neve e visibilità fino a meno di 400 metri.

Vittime e feriti a causa del maltempo

Il giorno di Natale, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in Kansas, quando il conducente di un camioncino ha perso il controllo sulla neve e sul ghiaccio e si è scontrato frontalmente con un SUV 8km a ovest di Larned, secondo la Polizia. La donna uccisa nell’incidente è stata identificata come Evelyn Reece, 86 anni, di Wichita. Alcuni hanno ignorato l’avviso di divieto di viaggio emesso la sera del 25 dicembre. L’avviso significava che nessuno avrebbe dovuto trovarsi sulle autostrade o sulle strade secondarie a causa delle condizioni di whiteout. “Abbiamo inviato diverse risorse per salvare un totale di 13 persone che hanno ignorato l’avviso, e poi per salvare gli allevatori che sono rimasti bloccati nel tentativo di raggiungerli”, ha dichiarato l’Ufficio di gestione delle emergenze della Rosebud Sioux Tribe.

Allerte meteo in diversi stati

Allerte meteo sono in vigore da ieri per le parti occidentali di South Dakota, Nebraska e Kansas, insieme alle parti orientali di Colorado e Wyoming. Le allerte per tempesta di ghiaccio e tempesta invernale sono rimaste in vigore nel South Dakota, nel North Dakota e nel Minnesota nordoccidentale.