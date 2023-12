Forte terremoto scuote il Bangladesh | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.5 ha scosso alle 04:35 ora italiana la regione di Rāmganj, in Bangladesh. Secondo quanto riporta l’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto epicentro a 38,5 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Secondo quanto riferito da molti utenti sui social , la scossa sarebbe stata avvertita anche nella capitale, Dhaka, e in altri luoghi. Il Bangladesh ha subito diversi terremoti quest’anno, tra cui uno che ha colpito lungo il confine con l’India nord-orientale ad agosto.