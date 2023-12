Terremoto in Centro Italia, il sindaco di Ussita: “è tornata la paura”

MeteoWeb

“La scossa di ieri sera ha riacceso negli animi della nostra gente la paura“: è quanto ha scritto in un post Facebook Silvia Bernardini, sindaco di Ussita, dopo il sisma che in serata ha scosso il Centro Italia. “Anche questa notte è passata, non certo serenamente. Per quanto riguarda i danni materiali, qualche crepa in più sulle poche case ancora in piedi, d’altra parte quelle già danneggiate ormai o sono state demolite o sono in sicurezza“. “Il nostro è sempre stato un territorio sismico ed in qualche modo abbiamo anche imparato a conviverci ma quando il terremoto si manifesta con questa intensità paure ancestrali tornano a farsi sentire e bisogna ricominciare da capo, nel convincerci che ce la possiamo fare,” ha sottolineato il primo cittadino. “Se ricostruiremo bene le nostre case, saremo al sicuro, ma ci vuole tanta tanta forza e coraggio per restare“. Per poi concludere: “La scossa di ieri non ha fatto grossi danni materiali, ma i danni psicologici e morali, quelli non si contano“.