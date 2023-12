Violento terremoto nelle Filippine: scossa di magnitudo 7.7 davanti all’isola di Mindanao, atteso “tsunami distruttivo” | LIVE

MeteoWeb

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito le Filippine alle 22:37 (ora locale) di oggi, sabato 2 dicembre. Il terremoto, avvenuto a circa 45km di profondità, ha avuto epicentro in mare davanti alle coste dell’isola di Mindanao. Esiste il pericolo tsunami per le zone del Pacifico entro 1000km dall’epicentro, incluse Filippine, Malesia, Indonesia e Palau.

Le autorità filippine hanno lanciato un avvertimento per uno “tsunami distruttivo” e hanno invitato le persone che vivono nelle zone costiere di Surigao del Sur e Davao Oriental a fuggire nell’entroterra. “Si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita”, ha scritto PHIVOLCS, l’agenzia sismologica filippina, su X. “Si prevede che si verifichino onde di altezza oltre un metro sopra le normali maree che potrebbero continuare per ore e potrebbero essere più elevate nelle baie e negli stretti chiusi”, si legge. Per quanto riguarda i proprietari di imbarcazioni nei porti, negli estuari o nelle acque costiere poco profonde delle province sopra menzionate “sono tenuti a mettere in sicurezza le proprie imbarcazioni e ad allontanarsi dal litorale”. Le barche già in mare durante questo periodo, invece, “devono rimanere al largo in fino a nuovo avviso“. PHIVOLCS ha affermato che le onde di tsunami potrebbero colpire le Filippine entro mezzanotte ora locale (le 17 italiane) e potrebbero continuare per ore.

È allerta tsunami anche per la costa pacifica del Giappone occidentale. L’emittente giapponese NHK ha affermato che onde di tsunami alte fino a un metro dovrebbero raggiungere la costa occidentale del Giappone entro le 17:30 italiane.

Seguiranno aggiornamenti.