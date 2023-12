Forte terremoto in Indonesia: epicentro nei pressi di Abepura | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Forte terremoto in Indonesia. Alle 18:16 italiane (le 02:16 locali del 31 dicembre), si è verificato un terremoto di magnitudo 6.5 e profondità di 20km. L’epicentro è stato individuato nei pressi di Abepura, nella Nuova Guinea Occidentale, la parte occidentale dell’isola di Nuova Guinea amministrata dall’Indonesia. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Le autorità affermano che non esiste il rischio di tsunami a seguito della scossa.