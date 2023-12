Terremoto scuote l’Indonesia, epicentro al largo di Sumatra

MeteoWeb

Un terremoto ha scosso parte della provincia di Aceh, nella parte più settentrionale dell’isola di Sumatra, in Indonesia, ma al momento non sono stati riportati danni gravi o vittime. L’Istituto Geofisico statunitense USGS ha reso noto che il terremoto magnitudo 5.9 (05:19:26 UTC) è stato localizzato a 362 km a Est di Sinabang, una città costiera nella provincia di Aceh, con ipocentro ad una profondità di 10 km. L’Agenzia indonesiana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica ha reso noto che non vi è pericolo di tsunami, ma ha messo in guardia su possibili repliche.

L’Indonesia è frequentemente colpita da terremoti ed eruzioni vulcaniche a causa della sua posizione sulla Cintura di Fuoco, un arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico.