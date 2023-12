Forte terremoto in Messico: edifici evacuati nella capitale

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso una vasta area del Messico centrale, compresa la capitale Città del Messico, alle 14:03 ora locale (le 21:03 in Italia). Secondo i dati preliminari registrati dal Servizio Sismologico Nazionale, l’epicentro è stato individuato a Chiautla de Tapia, nello stato di Puebla. L’allarme sismico è suonato a Città del Messico e migliaia di residenti della capitale hanno lasciato le loro case, scuole e luoghi di lavoro per abbandonare le proprietà e cercare rifugio. Laura Velázquez, Coordinatrice Nazionale della Protezione Civile, ha detto che finora non è stato segnalato alcun danno.