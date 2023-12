Terremoto a Reggio Calabria, avvertito fino Messina: paura nello Stretto, scuole chiuse a Samo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 20 dicembre, a Reggio Calabria e fino a Messina, alle 07:49. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento con epicentro a 3 km Sud di Samo (RC) ad una profondità di 14 km. Il sisma si è verificato a 3 km da Ferruzzano, 5 km da Bruzzano Zeffirio e Sant’Agata del Bianco, 6 km da Caraffa del Bianco, Staiti e Casignana, 7 km da Africo, 9 km da Bianco, 10 km da Brancaleone, 37 km da Reggio Calabria e 47 da da Messina. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

“La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Paolo Pulitanò, sindaco di Samo. Il primo cittadino ha precisato che “la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni“. Per precauzione, “oggi le scuole saranno chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio“.