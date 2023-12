Terremoto in Trentino, avvertito anche in Veneto | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo ML 2.8 è avvenuto questa mattina a 3 km Sud/Est da Ala, in Trentino. Il sisma è stato registrato dall’INGV alle 06:47 ora italiana, e localizzato ad una profondità di 4 km. Il terremoto è stato avvertito nelle località del Trentino vicine all’epicentro, così come in Veneto, con segnalazioni anche da Verona. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.