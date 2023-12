Terremoto Umbria: da lunedì riaprono le scuole a Spoleto

MeteoWeb

Sono stati ultimati nella giornata di oggi i sopralluoghi per la verifica di eventuali danni agli edifici scolastici di Spoleto a seguito della sequenza sismica verificatasi tra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre: tutti gli edifici sono risultati agibili e da lunedì 11 dicembre si tornerà in classe. Da giovedì pomeriggio, sono state 11 le squadre di tecnici comunali che hanno svolto i controlli in tutte le scuole comunali. Non è stato riscontrato alcun danno, riferisce il Comune: tutti gli edifici sono risultati totalmente agibili, nessuna variazione è stata registrata rispetto alle condizioni degli stabili prima delle scosse che hanno avuto come epicentro la zona tra Eggi e Arezzola.

Questa mattina anche i tecnici della Provincia di Perugia hanno svolto una serie di sopralluoghi speditivi per verificare lo stato dei plessi scolastici di propria competenza e anche tutte le scuole secondarie di secondo grado del Comune di Spoleto sono risultate agibili.

“Il lavoro dei nostri tecnici – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – ha dato esito positivo, così come quello effettuato dalla Provincia. I controlli, necessari e doverosi dopo la sequenza sismica dei giorni scorsi, hanno permesso di verificare le condizioni di tutte le scuole della città. Lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente, alunni e studenti, insegnanti e personale scolastico potranno tornare in classe. Ringrazio i tecnici del Comune di Spoleto per la disponibilità e la professionalità dimostrata anche in questa occasione e rivolgo un ringraziamento anche alla Provincia di Perugia per la preziosa collaborazione di questi giorni“.