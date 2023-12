Tornado flagella il Tennessee: scia di morti e distruzione, anche un bimbo tra le vittime | FOTO

MeteoWeb

Almeno 6 persone, tra cui un bambino, sono morte a causa di un tornado che ha colpito il Tennessee nelle scorse ore, danneggiando gravemente le case e causando interruzioni di corrente, secondo quanto riportato dalle autorità. Tre dei decessi sono avvenuti nella periferia Nord di Nashville. “Purtroppo possiamo confermare che ci sono state 3 vittime a causa del maltempo a Nesbitt Lane,” ha confermato l’ufficio per la gestione delle emergenze. Inoltre, 23 persone sono state curate per ferite negli ospedali della contea di Montgomery.

Il National Weather Service ha emesso numerosi avvisi per tornado in Tennessee e ha affermato che prevedeva di ispezionare un’area in cui è stato segnalato un tornado in Kentucky. Secondo PowerOutage.us, più di 80mila utenze sono rimaste senza elettricità in Tennessee sabato sera. La tempesta è arrivata quasi 2 anni dopo che il National Weather Service aveva registrato 41 tornado in una manciata di Stati USA, di cui 16 nel Tennessee e 8 in Kentucky. Solo in Kentucky sono morte 81 persone.