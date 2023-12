Traffico “natalizio” sulla Stazione Spaziale, partite le capsule Dragon e Cygnus

MeteoWeb

A pochi giorni dal Natale, l’attività spaziale si intensifica sulla Stazione Spaziale Internazionale, con il distacco di 2 navette cargo, Dragon e Cygnus, entrambe ora in rotta verso la Terra. Il 21 dicembre, i controllori di terra di SpaceX a Hawthorne, in California, hanno inviato il comando che ha portato alle 23:05 ora italiana alla separazione della Dragon dal modulo Harmony della ISS. Dragon era stata agganciata all’ISS l’11 novembre scorso per consegnare quasi tre tonnellate di materiali scientifici, rifornimenti per gli astronauti ed elementi hardware per la stazione spaziale. Dopo l’undocking è previsto il rientro nell’atmosfera terrestre. Successivamente, aprirà il paracadute e si immergerà nell’oceano al largo delle coste della Florida, dove verrà recuperato il suo prezioso carico scientifico.

Oggi, 22 dicembre, il braccio robotico Canadarm 2 della ISS ha scollegato la navetta Cygnus della Northrop Grumman dal modulo Unity della Stazione e l’ha rilasciata alle 14:06 ora italiana. Questo veicolo era giunto in orbita 4 mesi fa, trasportando quasi 4 tonnellate di materiali scientifici, prodotti commerciali e hardware. A inizio gennaio, Cygnus attiverà i motori per deorbitare, dando inizio al processo di rientro in atmosfera che si concluderà con la sua distruzione sicura insieme al carico di rifiuti spaziali.