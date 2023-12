Tenta di trattenere uno starnuto, si lacera la trachea

MeteoWeb

Nel primo caso noto di questo tipo, un uomo si è procurato una lacerazione, un foro, nella trachea dopo aver tentato di trattenere uno starnuto. Lo strano evento si è verificato mentre l’uomo era alla guida della sua auto ed è colpito da un attacco di raffreddore da fieno (rinite allergica stagionale). All’improvviso ha sentito il bisogno opprimente di starnutire: così, lo ha “soffocato“, pizzicandosi il naso e chiudendo la bocca.

Se durante uno starnuto la bocca e il naso sono entrambi chiusi, la pressione generata nelle vie aeree superiori può superare di oltre 20 volte quella che normalmente si accumula durante uno starnuto. Nel caso specifico, la pressione era così grande che ha creato un foro di 2 x 2 millimetri nella trachea.

Quando l’uomo è arrivato al pronto soccorso, aveva molto dolore, aveva il collo gonfio su entrambi i lati e faticava a muoverlo. Quando i medici lo hanno esaminato, hanno sentito anche sentire un debole crepitio. L’uomo, però non aveva problemi a respirare, a deglutire o a parlare.

Una radiografia del collo ha rivelato che l’uomo aveva un enfisema sottocutaneo, una condizione in cui l’aria rimane intrappolata sotto gli strati di tessuto più profondi sotto la pelle. Una tomografia computerizzata ha poi mostrato che la lacerazione era tra terza e quarta vertebra del collo. L’aria si era accumulata anche nello spazio del torace tra i polmoni.

I medici hanno concluso che la lacerazione era stata causata da un “rapido aumento di pressione nella trachea mentre ha starnutito con il naso schiacciato e la bocca chiusa“.

I medici hanno stabilito che l’uomo non necessitava di un intervento chirurgico. Tuttavia, è stato monitorato in ospedale per 2 giorni per garantire che i suoi livelli di ossigeno e altri segni vitali rimanessero stabili. È stato quindi dimesso, armato di farmaci antidolorifici e contro il raffreddore da fieno. I suoi medici gli hanno anche detto di non svolgere alcuna attività fisica intensa per due settimane.

Cinque settimane dopo, una TAC ha rivelato che la lacerazione era completamente guarita. Alla fine l’uomo ha riportato ferite abbastanza lievi. I medici coinvolti nel suo caso, descritto in un report pubblicato il 1° dicembre su BMJ Case Reports, hanno però affermato che dovrebbe essere un avvertimento per gli altri. “Tutti dovrebbero sapere che non devono soffocare gli starnuti pizzicandosi il naso e tenendo la bocca chiusa poiché ciò potrebbe provocare la perforazione della trachea,” hanno scritto gli autori del report.

La rottura spontanea della trachea è rara ma potenzialmente mortale. Sono stati segnalati solo pochi casi e di solito sono causati da traumi fisici o lesioni conseguenti a una procedura medica, come la rimozione chirurgica della ghiandola tiroidea o l’inserimento di un tubo nella trachea. A seconda di dove si trova la lacerazione e se i segni vitali del paziente sono stabili, di solito è necessario un intervento chirurgico per riparare il danno, hanno spiegato gli autori del case report.

Naturalmente, subire tali lesioni provocate dal trattenere uno starnuto è molto raro, ma apparentemente non impossibile.