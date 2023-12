Trenino di punti luminosi solca il cielo del Nord-Ovest: “c’è chi ha sperato in una invasione aliena” | VIDEO

MeteoWeb

L’Associazione Italiana A.R.I.A. (Risoluzioni delle Anomalie in tutti i Domini), fondata dall’ufologo attivista Angelo Maggioni, di cui è anche Presidente, insieme al Presidente onorario, il dott. Ingegnere Aerospaziale Fabio Ippoliti, rende noto che nella giornata del 20 dicembre 2023, alle ore 18:27, si è verificato il passaggio degli Starlink, i satelliti di Elon Musk, avvistati in tutta Italia e in particolare nella regione Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria).

Numerose segnalazioni sono giunte da parte di spettatori ignari, i quali, nella confusione, hanno momentaneamente creduto di essere testimoni di una presunta invasione aliena. Tuttavia, l’obiettivo dello Starlink è ben diverso: la creazione di una rete globale a banda larga accessibile a tutti, persino nelle zone remote della Terra. I satelliti Starlink orbitano intorno alla Terra a un’altitudine di circa 550 chilometri, notevolmente più bassa rispetto ai satelliti di comunicazione tradizionali.

Questa Orbita terrestre bassa (LEO) consente ai satelliti di offrire un servizio internet più veloce, poiché i dati non devono viaggiare per distanze così estese. Tuttavia, la vicinanza alla Terra implica che i satelliti debbano muoversi ad alta velocità per resistere alla forza di gravità e mantenere la loro orbita.

Quanto velocemente completano queste meraviglie tecnologiche un’orbita terrestre? La risposta è sorprendentemente rapida: un satellite Starlink compie un’orbita intorno alla Terra in circa 90-93 minuti, corrispondenti a circa 15,5 orbite al giorno. Questa elevata velocità e frequenza di orbita consentono alla costellazione Starlink di garantire una copertura internet continua, avendo sempre un satellite posizionato per trasmettere dati in qualsiasi punto della Terra. Dunque nessuna invasione aliena rassicura il team di A.R.I.A.