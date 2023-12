Trentino, frana sulla SP89 Sinistra Leno: massi e detriti sulla carreggiata

MeteoWeb

Questa mattina in Trentino, una frana, dovuta ad un crollo avvenuto poco a sud della località Porte di Trambileno, ha interessato la SP89 Sinistra Leno al chilometro 4,230 circa. Dalla parete sovrastante la strada, per circa 10-15 metri di lunghezza, si sono staccati alcuni massi e detriti, che sono finiti sulla carreggiata. In base all’arrivo delle chiamate di intervento, si valuta che il crollo sia avvenuto poco dopo le ore 11.00. Non risultano coinvolte persone o autoveicoli.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco della zona (volontari di Vallarsa e permanenti di Trento distaccamento di Rovereto), è intervenuta, in sopralluogo dall’elicottero, una geologa della Provincia autonoma di Trento per verificare l’entità e le conseguenze dell’evento. Il crollo ha demolito sei campate di barriere paramassi. Il Servizio gestione strade della Provincia si è attivato per gli ulteriori sopralluoghi necessari: si prevede che serviranno alcuni giorni di lavoro per poter riaprire la strada.

Già nel pomeriggio di oggi, sono state avviate le operazioni di disgaggio della parete rocciosa e di pulizia della sede stradale. Immediatamente a seguire verranno intrapresi gli interventi per il ripristino delle barriere danneggiate dal crollo.

Sulla SS46 della Vallarsa, che era chiusa per lavori di allargamento in località Valmorbia, si è reso necessario sospendere il cantiere per alcuni giorni, per permettere il collegamento tra gli abitati dell’alta Vallarsa e Rovereto fino al ripristino del transito sulla SP 89.