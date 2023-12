Undici rivoluzionari studi presentati all’annuale rassegna di Nature Medicine

MeteoWeb

Undici studi clinici che probabilmente avranno un impatto sulla medicina nell’anno a venire sono presentati nell’annuale rassegna di Nature Medicine. “La lista di quest’anno mette in evidenza terapie sperimentali iniziali per gli esseri umani, come la modifica di base, nuovi vaccini e cellule staminali, insieme ad algoritmi di intelligenza artificiale, un’applicazione, immunoterapia e altro ancora. Si tratta di trattamenti potenzialmente entusiasmanti, ma solo attraverso questi studi clinici i ricercatori possono sapere se saranno benefici per i pazienti“, afferma Ben Johnson, Senior Magazine Editor di Nature Medicine. L’uso dell’intelligenza artificiale (IA) occupa un posto di rilievo nella lista, poiché sebbene siano state sollevate molte possibilità simili, pochi strumenti di questo tipo sono stati testati in studi clinici.

L’intelligenza artificiale come risorsa in campo medico

Lo studio clinico MARS-ED sta valutando i benefici di un modello di IA per prevedere il rischio di mortalità a 31 giorni dei pazienti che hanno cercato cure presso un pronto soccorso. Inoltre, uno studio in corso su 150.000 pazienti in sei ospedali nel Regno Unito sta verificando se l’IA può aiutare a identificare le radiografie del torace di pazienti che potrebbero beneficiare di una tomografia computerizzata (TC) nello stesso giorno per una diagnosi precoce del cancro ai polmoni.

Ricerche sul cancro

Altri studi sul cancro evidenziati nella lista includono 4-IN-THE-LUNG-RUN, che comparerà se lo screening ogni due anni per il cancro ai polmoni (mediante TC) è altrettanto efficace nella prevenzione dei decessi per cancro rispetto ai test annuali, per coloro che non presentano anomalie alla prima scansione. L’efficacia e la sicurezza di trastuzumab deruxtecan (Enhertu), un coniugato anticorpo-farmaco che mira a HER2 nel cancro al seno, viene valutata anche nei partecipanti con o senza metastasi cerebrali. Infine, lo studio NADINA mira a confrontare l’efficacia di ipilimumab più nivolumab in via neoadiuvante (due tipi di immunoterapia) con quella di nivolumab in via adiuvante nello stadio III del melanoma.

Salute mentale

Per quanto riguarda la salute mentale, viene valutata un’applicazione che consente a una donna senza esperienza precedente nella fornitura di assistenza sanitaria di offrire un intervento basato sulla terapia cognitiva ad altre donne nella comunità nel secondo o terzo trimestre di gravidanza che soffrono di depressione maggiore. Questo studio comparerà l’app con la versione standard di terapia del programma Thinking Healthy, fornita da operatori sanitari della comunità nelle zone rurali del Pakistan.

Un ulteriore studio sulla salute mentale, il Best Services Trial, indagherà sull’efficacia e sulla redditività di un modello di intervento per la salute mentale infantile rispetto ai normali servizi di assistenza sociale per i bambini da 0 a 5 anni in affido a Glasgow e Londra, nel Regno Unito.

I vaccini

Sono presenti anche studi sui vaccini, tra cui un trial su VIR-1388, un vaccino contro il virus dell’immunodeficienza umana, e uno sull’efficacia di un vaccino contro la malaria clinica in bambini africani dai 5 ai 36 mesi in Burkina Faso, Kenya, Tanzania e Mali.

Studi sul DNA

Inoltre, sono evidenziati lo studio STEM-PD, nel quale neuroni dopaminergici derivati da cellule staminali embrionali umane saranno trapiantati nel cervello di pazienti dai 50 ai 75 anni affetti da Parkinson moderato.

E lo studio heart-1 sta cercando di capire se la modifica della base del DNA ha potenzialità come trattamento per abbassare in modo duraturo il colesterolo LDL nei pazienti affetti da una forma di ipercolesterolemia di origine genetica. “Questi studi evidenziati dimostrano l’ampia portata della ricerca in corso e i molteplici modi in cui i ricercatori stanno cercando di affrontare questioni di importanza globale. Ricercatori, regolatori, medici, pazienti – e Nature Medicine – seguiranno attentamente questi studi per vedere se i trattamenti sono sicuri ed efficaci“, afferma Johnson.