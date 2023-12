USA, battaglia dei brevetti: il divieto di importazione su Apple Watch

MeteoWeb

Una decisione senza precedenti ha scosso il panorama tecnologico degli Stati Uniti, poiché la Casa Bianca ha scelto di non intervenire sulla sentenza relativa alla violazione dei brevetti, innescando così il divieto di importazione su Apple Watch Series 9 ed Ultra 2. Questo articolo esplorerà in dettaglio gli eventi che hanno portato a questa sconcertante svolta e analizzerà le possibili implicazioni a lungo termine per entrambe le società coinvolte, nonché per l’industria tecnologica nel suo complesso.

La scintilla di questa controversia è stata accesa quando Masimo Corp ha presentato una denuncia a dicembre 2021, accusando Apple di violare il suo brevetto che riguarda la “funzionalità di ossimetria basata sulla luce“. Questa tecnologia è stata ampiamente adottata su Apple Watch per misurare il livello di ossigenazione del sangue, una caratteristica apprezzata da numerosi utenti.

Il verdetto e il divieto di importazione

La Casa Bianca ha preso una posizione decisa, annunciando il 26 dicembre 2023 che non avrebbe revocato la decisione di imporre un divieto alle importazioni di Apple Watch Series 9 ed Ultra 2. L’ufficio esecutivo dell’amministrazione Biden, guidato dall’ambasciatrice Katherine Tai, ha dichiarato che la decisione è stata presa dopo “attente consultazioni”. Questa mossa ha avuto un impatto immediato, con i dispositivi che sono diventati indisponibili per l’acquisto negli Store americani dal 25 dicembre.

La posizione di Apple

Nonostante il divieto di importazione, Apple sembra essere pronta a combattere questa battaglia legale. Gli insistenti rumor suggeriscono che l’azienda stia già preparando un ricorso contro la decisione della Commissione Federale per il Commercio. Apple ha dichiarato che subirà un “danno irreparabile” a causa della popolarità di Apple Watch Series 9 ed Ultra 2, sottolineando l’importanza di questi dispositivi per la sua strategia di mercato.

Il CEO di Masimo Corp, pur sollevando l’opzione di una possibile trattativa amichevole, ha rivelato che al momento non sono state ricevute indicazioni da parte di Apple in questo senso. La disponibilità a dialogare è stata espressa, ma la mancanza di risposta da Cupertino potrebbe suggerire una possibile escalation della disputa nei tribunali.

Implicazioni a lungo termine

La comunità tecnologica è ora in attesa per vedere come si svilupperà questa saga legale. L’industria sta già riflettendo sulle possibili implicazioni a lungo termine di questo divieto di importazione su entrambe le aziende coinvolte. Questa controversia potrebbe influenzare il modo in cui le società gestiscono i brevetti e le violazioni in futuro, aprendo nuovi scenari legali e definendo nuovi standard nel mondo degli indossabili.

La decisione della Casa Bianca di non intervenire nella disputa tra Apple e Masimo Corp ha gettato un’ombra significativa sulla futura disponibilità di Apple Watch Series 9 ed Ultra 2 negli Stati Uniti. La battaglia legale che si prospetta avrà sicuramente un impatto duraturo sulle due società coinvolte e potrebbe plasmare il modo in cui il settore tecnologico affronta le controversie di brevetti nel prossimo futuro. Mentre il mondo osserva con attenzione, questa vicenda promette di essere una delle più risonanti della storia recente dell’industria tecnologica.