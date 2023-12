Valanga sul Passo Giau: travolto uno scialpinista

MeteoWeb

Scialpinista travolto da una valanga sul Passo Giau, in Veneto. Le squadre del Soccorso Alpino di Cortina, San Vito e Livinallongo (Belluno) sono partite per raggiungere la zona di Forcella Loschiesuoi a seguito della chiamata verso le 14.50 di uno scialpinista che ha segnalato che il compagno era stato travolto da una valanga. Lo scialpinista ha ricontattato la centrale dicendo che era riuscito a individuare ed estrarre dalla neve l’amico, di cui al momento non si conoscono le condizioni. La bufera in corso non permette l’intervento dell’elicottero.