Tragedia in Valtellina: uomo muore travolto da una valanga in località Vallaccia

MeteoWeb

Tragedia in Valtellina: un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga. È accaduto nel primo pomeriggio in località Vallaccia, a 2250 metri di quota, nel territorio comunale di Livigno (Sondrio). L’uomo era con un gruppo di persone; il distacco di neve lo ha travolto in prossimità di un canale. L’allarme al Soccorso Alpino è arrivato poco prima delle 13. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo e quello decollato da Lana (Bolzano). Sono intervenuti anche i tecnici del CNSAS (Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), militari della Guardia di Finanza e i Carabinieri.