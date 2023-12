Veganuary 2023: un viaggio di 31 giorni nel mondo vegano

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi del primo gennaio, fa il suo ritorno Veganuary, la campagna mondiale che ha preso vita dieci anni fa con l’obiettivo ambizioso di far sperimentare a un vasto pubblico un’alimentazione senza derivati animali per 31 giorni. Questo evento, cresciuto in popolarità nel corso degli anni, si propone di far riflettere non solo sulla scelta di un regime alimentare, ma anche sui suoi molteplici benefici, spaziando dalla sostenibilità ambientale agli aspetti etici e salutistici.

Secondo una nota degli organizzatori, il cuore della campagna risiede nell’opportunità di far comprendere i vantaggi di un cibo 100% vegetale sotto varie prospettive. La sfida, aperta a chiunque voglia partecipare, offre non solo un’esperienza pratica ma anche supporto attraverso un completo kit che include un libro di ricette, piani pasto, guide nutrizionali e altro ancora, il tutto gratuitamente.

Un elemento di spicco tra le iniziative di Veganuary è rappresentato da Funny Veg, una società dedicata alla consulenza e promozione del vegan lifestyle. Funny Veg è anche la titolare della rinomata FunnyVeg Academy, una scuola di cucina interamente dedicata alla preparazione di piatti 100% vegetali. In collaborazione con aziende partner e docenti esperti, FunnyVeg Academy propone una serie di iniziative mirate a far conoscere in modo approfondito i vantaggi del cibo vegetale.

L’entusiasmo intorno a Veganuary è palpabile, con gli organizzatori che sottolineano con orgoglio il coinvolgimento di oltre due milioni di persone nel corso degli anni. Questo non è solo un evento, ma un movimento globale che continua a crescere, promuovendo un approccio più consapevole e sostenibile all’alimentazione.

Prepariamoci per un mese di scoperta e consapevolezza mentre Veganuary ci invita a esplorare il mondo vegano, dimostrando che fare scelte più sostenibili non è solo possibile ma anche delizioso.