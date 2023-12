Forti raffiche di vento e danni, oltre 600 interventi nelle Marche

MeteoWeb

Nella notte appena trascorsa sono stati numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco nelle Marche, a causa delle raffiche di vento che hanno raggiunto velocità fino a 100 km/h. Colpite tutte le province della regione, causando danni e disagi diffusi. Da ieri sera, i pompieri hanno effettuato circa 130 interventi, principalmente legati alla persistente incidenza del vento forte. Il numero complessivo di interventi da inizio dell’emergenza ha superato quota 610.

Nelle zone meridionali della regione, la situazione sta gradualmente tornando alla normalità. Tuttavia, per le province di Pesaro Urbino e Ancona, persistono diverse richieste di intervento ancora da eseguire. In molti casi, si tratta di alberi o rami caduti sulle strade e sulle auto, ma anche di danni a cartellonistica, pali della luce, nonché parti pericolanti di edifici che richiedono la rimozione immediata per prevenire ulteriori rischi o danni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: