Vento forte nelle Marche: danni agli edifici e alberi abbattuti, centinaia di interventi

MeteoWeb

Più di 300 interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco nelle Marche, comprendendo sia quelli già completati durante la notte che quelli pianificati, per affrontare i danni e i disagi causati dalle forti raffiche di vento che hanno interessato tutte le province della regione. Le chiamate sono state principalmente legate a pali, alberi e rami pericolanti, piante cadute sulle strade e danni alle coperture degli edifici. In aggiunta, sono stati affrontati anche alcuni incendi alimentati dalle condizioni meteorologiche avverse.

In particolare, sono oltre 200 gli interventi in coda nella provincia di Pesaro Urbino. Nell’area dell’Ascolano, tra gli oltre 60 interventi eseguiti o ancora da compiere, spicca l’operazione a Castel di Lama, dove una gru inclinata dovrà essere smontata per prevenire eventuali crolli. Anche nella provincia di Ancona sono state numerose le richieste di intervento, con focus particolare nell’hinterland delle zone di Jesi e Senigallia. La provincia di Macerata ha registrato circa un centinaio di chiamate per vari disagi causati dal vento intenso.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: