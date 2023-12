Vento forte nell’Imperiese: blackout diffusi e danni nella notte

MeteoWeb

Nella notte, diversi interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari nella provincia di Imperia a causa delle avverse condizioni meteo. I danni principali sono stati causati dal forte vento, con conseguenti blackout elettrici diffusi. A Ventimiglia, in via Vittorio Veneto, la copertura di un tetto in fase di ristrutturazione è stata strappata via dal vento, causando infiltrazioni in un edificio di 3 piani a causa delle intense piogge.

A Sanremo, segnalazioni di interruzioni del servizio elettrico sono giunte dalla zona della strada Bonmoschetto, da San Lorenzo, nonché dalle località Piani e Torrazza. I tecnici della società di gestione sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. Nel centro di Imperia, in via Parrini, alcune transenne di un cantiere sono state abbattute dal vento.

A Sanremo, i vigili del fuoco sono intervenuti per una palma pericolante, mentre a Taggia, in via Tages, si è verificato un altro blackout. Un cavo elettrico, responsabile dell’alimentazione di alcune abitazioni, ha iniziato a sfiammare, forse a causa del contatto con l’acqua, generando fumo, esplosioni e lasciando gli abitanti della zona al buio.

