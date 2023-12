Vento forte sulla costa adriatica abruzzese: diversi alberi caduti nel Pescarese

MeteoWeb

Venti violenti hanno spazzato l’intera costa adriatica abruzzese dalla serata di ieri, richiedendo numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco per rimuovere alberi e rami danneggiati, soprattutto nel Pescarese. A Spoltore un imponente pino è crollato in pieno centro cittadino. Per fortuna, la pianta, che aveva almeno cinquant’anni, è caduta in uno spazio libero tra due abitazioni. L’incidente ha provocato la chiusura della strada, danneggiando un muro di recinzione.

A Pescara, dove le raffiche hanno superato anche gli 80km/h, sono molti gli interventi che stanno effettuando i Vigili del Fuoco. Le raffiche hanno consigliato all’Amministrazione Comunale di procedere con la chiusura di tutti i parchi cittadini. Le previsioni meteo annunciano un miglioramento sul fronte vento dal tardo pomeriggio.

