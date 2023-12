Vento forte: rinviata l’apertura degli impianti sciistici di Prato Nevoso

MeteoWeb

A causa del forte vento, la stazione sciistica di Prato Nevoso ha annunciato il rinvio dell’apertura al pubblico dei propri impianti, in precedenza prevista per domani, 2 dicembre. “Serve ancora un po’ di pazienza… A causa del forte vento delle ultime ore e delle condizioni meteo avverse, siamo purtroppo costretti a rinviare l’apertura degli impianti, inizialmente prevista sabato 2 dicembre 2023,” si legge sul profilo Facebook della stazione sciistica. “Daremo tempestiva comunicazione della nuova data di apertura sui nostri canali social: continuate a seguirci per rimanere aggiornati!“.