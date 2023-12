Vento forte in Umbria, diversi alberi caduti: un ferito, danni e disagi

MeteoWeb

L’Umbria è attualmente alle prese con notevoli disagi a causa delle intense raffiche di vento. Numerosi alberi sono caduti, provocando la chiusura di diverse strade in molte località. I centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine di segnalazioni, e in risposta a questa situazione critica, è stato richiesto l’intervento di una colonna mobile proveniente da fuori regione.

Un incidente si è verificato nei pressi della frazione perugina di Farneto, dove una persona ha riportato lievi ferite a seguito della caduta di una quercia sulla strada. La sua auto è andata a sbattere contro l’albero caduto. Fortunatamente, il comando provinciale dei vigili del fuoco non ha segnalato ulteriori feriti. Nelle vicinanze del centro storico di Perugia, precisamente nei pressi della piscina Pellini, una grande pianta è crollata danneggiando tre auto, tutte fortunatamente vuote al momento dell’incidente.

Il comune di Gubbio è tra le località più colpite, con la squadra dei vigili del fuoco intervenuta per gestire la caduta di diversi alberi e l’abbattimento di addobbi natalizi a causa delle forti raffiche di vento. La situazione rimane critica, e le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normalità e affrontare gli effetti di questo avverso evento meteorologico.

