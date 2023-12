Vento forte in Piemonte, incendio in Valle di Susa: fiamme vicino a Condove | VIDEO

MeteoWeb

Nella notte scorsa, i vigili del fuoco della bassa Valle di Susa sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio che ha interessato la montagna nelle vicinanze dell’abitato di Condove, nella provincia di Torino. Il fronte delle fiamme ha manifestato una particolare aggressività, dirigendosi verso le borgate di Camporossetto e Oldani. Le operazioni di spegnimento sono state notevolmente complicate dal vento. Per garantire la sicurezza delle abitazioni, squadre di vigili del fuoco hanno presidiato attentamente le case durante l’evolversi dell’emergenza.

Alle prime luci dell’alba, alle 7 del mattino, è stata avviata una ricognizione utilizzando droni per valutare l’estensione dell’incendio e preparare strategie di intervento. Questo passo preliminare è stato cruciale per coordinare le successive azioni di spegnimento, che prevedevano l’utilizzo dei Canadair e dell’elicottero Erickson per il lancio d’acqua. La complessità della situazione ha richiesto una pianificazione attenta e una risposta tempestiva da parte dei soccorritori per limitare i danni e proteggere la comunità locale.

L’impegno instancabile delle squadre dei vigili del fuoco, nonostante le sfide imposte dal vento avverso, sottolinea il coraggio e la dedizione di coloro che lavorano per fronteggiare emergenze di questo genere. La situazione rimane sotto stretto controllo grazie all’abilità e alla coordinazione degli operatori coinvolti nelle operazioni di spegnimento.

Fiamme anche tra Camporossetto e Oldani. In provincia di Verbania l’incendio a Montecretese è stato posto in bonifica nella notte, in corso le operazioni di monitoraggio.

Incendi in Piemonte, un'altra notte di fuoco