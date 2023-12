Raffiche di vento a 200 km/h in Piemonte: “gravi danni nel Torinese”, +22,3°C a Villafranca Pellice per il föhn

MeteoWeb

Il Piemonte si trova al confine tra una vasta area di alta pressione disposta sull’Oceano Atlantico e una di bassa pressione in discesa dalla Scandinavia verso i Balcani. “Il contrasto di pressione molto accentuato è l’artefice dei venti nordoccidentali molto forti che stanno interessando l’arco alpino estendendosi nel corso della giornata a tutta la regione,” ha spiegato Arpa regionale, facendo il punto della situazione.

Sono state registrate nella notte e in mattinata, raffiche di vento fino a 180-200 km/h sulle creste di confine con la Francia, mentre agli sbocchi vallivi e nel fondo valle si attestano intorno a 80-120 km/h. Il vento medio non è stato meno intenso, superando anche i 50-70 km/h sulle stesse zone. Nella tabella di seguito, elaborata da Arpa – sono riportati alcuni valori delle raffiche del vento registrati oggi 22 dicembre 2023.

Il vento di föhn ha determinato un marcato incremento delle temperature fino a 12-16°C nelle 24 ore sulle aree di pianura e media-bassa valle, mentre le zone interessate dal “muro del föhn”, ovvero quelle di alta valle e di confine, soprattutto Alpi Graie, Pennine e Lepontine dove la nuvolosità e il vento ancora non riscaldatosi hanno fatto registrare dei cali termici di 2-4 °C in 24 ore.

Arpa evidenzia che nella giornata odierna si sono registrate alle ore 14:30 temperature al di sopra dei +20°C in molte località della pianura torinese e cuneese, tra le quali spiccano i +22,3°C di Villafranca Pellice (TO), i +21,7°C di Bra (CN), i +21,5°C di Torino Giardini Reali (TO), i +1,3 °C di Pinerolo (TO ) e i +21°C di Caselle e Santena (TO).

Il vento forte è previsto perdurare su tutta la regione fino alla serata odierna, per poi progressivamente indebolirsi, dapprima sulle aree più orientali del Piemonte e poi, nella mattinata di domani, anche sulle pianure occidentali. Domenica, infine, si esaurirà anche sulle Alpi.

Per Natale e Santo Stefano sono previste foschie e nebbie in banchi soprattutto nella mattina e sulle aree orientali della regione, mentre avremo condizioni generalmente soleggiate sull’arco alpino e nella fascia pedemontana. Le temperature torneranno nella media del periodo.

Cirio: “grossi danni causati dal vento nel Torinese”

“Ci sono stati gravi danni nel Torinese, a La Cassa secondo una prima stima, il 90% dei tetti delle abitazioni è compromesso, ci sono stati numerosi alberi secolari della Mandria travolti dal vento che ha soffiato a 150-160 chilometri all’ora e hanno provocato grossi problemi anche alle strutture comunali“: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interpellato a proposito delle conseguenze del forte vento che ha colpito la provincia di Torino. Tra le strutture interessate dai danni, c’è la scuola dell’infanzia di La Cassa, “è inagibile, quindi dovremo utilizzare questi giorni delle vacanze per individuare immediate soluzioni. Siamo in contatto con le strutture e la Protezione civile è operativa. Rimane l’anomalia di un evento atmosferico di questa intensità e anche precisione geografica, perché ha colpito solo una fetta specifica del nostro territorio“. “Ho sentito il sindaco di Fiano e il vicesindaco Amateis di La Cassa, che è anche presidente del Gal di riferimento, e mi hanno comunicato che si stanno ancora recuperando i collegamenti viari con alcune frazioni, che in questo momento sono non raggiungibili“.

Le forti raffiche di vento che da questa mattina soffiano sul territorio della città metropolitana di Torino hanno causato diversi danni ad alcuni edifici scolastici. I tecnici e i funzionari della Città metropolitana stanno effettuando sopralluoghi per valutare di persona i problemi che si sono verificati e si stanno attivando, insieme alle ditte che si occupano della manutenzione, per risolvere le situazioni più urgenti e mettere in sicurezza le aree, rafforzando la sorveglianza o chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco nei casi in cui non sia possibile intervenire direttamente. Si sono verificati problemi al Fermi e al D’Oria di Ciriè, al Galilei di Avigliana, all’Albert di Lanzo, all’Amaldi-Sraffa di Orbassano, al Plana di Torino, al Bobbio di Carignano e al Rosa di Bussoleno.

