Vento forte e tempeste di sabbia: allerta meteo in Marocco

Fine settimana di allerta meteo in Marocco per forti raffiche di vento e tempeste di sabbia, previste in molte regioni del Nord. Tutta la costa dal Mediterraneo all’Atlantico è interessata dall’allerta meteo. Il Ministero delle Infrastrutture invita gli automobilisti a prestare attenzione e a rinviare i viaggi fino a quando le condizioni meteorologiche non miglioreranno. L’allarme è stato lanciato anche a seguito dei numerosi incidenti che lo scorso ottobre hanno causato almeno tre morti per via di una tempesta di sabbia. Si tratta di fenomeni in grado di annullare la visibilità per chi viaggia su strade e autostrade.