Il vento sferza la Toscana: raffiche a 125km/h e onde oltre 4 metri, stop al traffico marittimo nel porto di Livorno

MeteoWeb

Traffico marittimo sospeso nel porto di Livorno a causa di condizioni meteomarine proibitive. Il vento di Libeccio sopra i 50 nodi, con onde oltre i 4 metri, ha paralizzato le attività a banchina impedendo l’attracco di navi e traghetti. Al momento sospesi i collegamenti con le isole. Inoltre, a causa della fortissima mareggiata, la Protezione civile del Comune di Livorno – che in precedenza aveva già disposto la chiusura di parchi e cimiteri – ha chiuso al traffico il viale Italia, sul lungomare, tra piazza San Jacopo e via Forte dei Cavalleggeri.

“E’ transitato il fronte della perturbazione con precipitazioni localmente intense che hanno portato all’aumento dei livelli dei fiumi, alcuni sopra il primo livello come Magra, Ema, Lamone e Arno a Stia, ma senza criticità“: è quanto ha reso poi noto stamani sui social il presidente della Regione Eugenio Giani precisando che è invece il vento che “sferza la Toscana: raffiche a 125km/h e forti mareggiate sulla costa con onde sopra i 3 metri, 100km/h a Marina di Pisa e Castiglione d’Orcia, 70-80km/h in pianura. Cancellati alcuni traghetti con le isole. Neve in Val di Luce e sui crinali dell’Appennino. Prestiamo attenzione“.

Riguardo alla provincia di Firenze, informa la Protezione civile della Metrocittà, nell’arco di 3 ore, dalla 4 alle 7 circa, registrate piogge diffuse (cumulato massimo 42 mm a Nave di Rosano) ma i livelli dei corsi d’acqua principali sono regolari mentre “le precipitazioni, associate a locali colpi di vento, stanno determinando locali criticità alla viabilità con detriti e rami sul piano viario“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: